Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Milan

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Cagliari e Milan per l’undicesima giornata di Serie A. Fonseca sceglie Camarda per sostituire Morata. Alle spalle del giovane centravanti agiranno Chukwueze, Pulisic e Leao, che torna titolare anche in campionato dopo l’ottima prova di Madrid in Champions. Nicola, privo degli squalificati Mina e Adopo, si affida a Piccoli in avanti, con Zortea, Gaetano (in vantaggio su Viola) e Luvumbo a supporto.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Marin; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda. All. Fonseca

Foto: Instagram Milan