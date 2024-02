Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Lazio

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Cagliari e Lazio per la ventiquattresima giornata di Serie A. Dubbio a sinistra per Ranieri con Obert favorito su Azzi e Augello. In avanti Viola alle spalle della coppia Lapadula-Luvumbo. Sarri, invece, dovrà rinunciare a Rovella e Zaccagni, ci sarà Cataldi dal primo minuto in cabina di regia. Luis Alberto è in vantaggio su Vecino, così come Pedro su Isaksen per completare il tridente offensivo con Felipe Anderson e Immobile.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Obert; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Foto: Twitter Lazio