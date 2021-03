Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Juventus

Un Cagliari in salute ma alla ricerca di punti salvezza, ospita alle 18.00 la Juventus, reduce dall’amarezza Champions. I bianconeri vogliono continuità di vittorie per tenere vivo uno stralcio di sogno scudetto e soprattutto tenere il passo delle concorrenti in zona Champions.

Semplici non avrà Lykogiannis e Pavoletti squalificati, oltre agli infortunati Luvumbo, Rog, Sottil, Tramoni e Walukiewicz.

Per i sardi, 3-5-2, con Simeone e Joao Pedro in attacco.

In casa Juve, tante le assenze per Pirlo, che deve fare a meno di Bentancur, Buffon, Demiral, Dybala e Ramsey.

In attacco ballottaggio Morata-Kulusevski per affiancare Ronaldo. Bernardeschi favorito su Alex Sandro a sinistra.

Queste le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Semplici.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Foto: Sito Cagliari