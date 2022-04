Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Juventus

In casa sarda, Mazzarri perde Goldaniga per una distorsione alla caviglia e recupera Baselli a centrocampo. Out Ceppitelli, Gagliano, Nandez e Strootman. Ballottaggio tra Lykogiannis e Rog, rientrato a Udine dopo la doppia rottura del legamento crociato. Se gioca il croato in mezzo è Dalbert a fare il quinto a sinistra.

In casa Juve, out per squalifica Morata e De Sciglio. Allegri dovrebbe scegliere Zakaria per sostituire l’infortunato Locatelli, in coppia con Arthur. Davanti Dybala e Vlahovic. In difesa Bonucci ha recuperato ma spazio dall’inizio ancora a De Ligt e Chiellini.