Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Inter

Questa sera alle 20.45 Cagliari e Inter chiuderanno la seconda giornata di campionato: i sardi per dare continuità dopo il buon pareggio esterno conquistato a Torino contro i granata di Juric, l’Inter per confermare la buona partenza vista a San Siro contro il Monza. In previsione di un Cagliari accorto per prevenire le offensive nerazzurre, il 4-4-2 potrebbe essere il modulo scelto da Ranieri, con Oristano e Pavoletti al centro dell’attacco. Verso la conferma invece l’undici dell’Inter visto nella prima giornata, con Frattesi e Arantovic ancora verso la panchina. Queste le probabili formazioni della sfida:

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio, Pavoletti.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.