Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Atalanta

La domenica di campionato prosegue con una gara delicatissima alle 15.00, quella tra Cagliari e Atalanta.

I padroni di casa sono con le spalle al muro con il penultimo posto in classifica. I sardi, nonostante un grande mercato a gennaio, non riescono a trovare la svolta e la vittoria manca da inizio novembre.

De Francesco dovrà fare a meno degli indisponibili Ceppitelli, Luvumbo, Rog e Sottil. Nainggolan dovrebbe avanzare il suo baricentro d’azione, con Joao Pedro al fianco di Simeone.

In casa Atalanta si cerca nuovamente la via del successo dopo diversi passi falsi. Gasperini ha solo indisponibile Hateboer, con Sutalo o Maehle al suo posto. In attacco, Pessina dietro a Ilicic e Zapata.

Queste le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini.

Foto: Instagram Cagliari