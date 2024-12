Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Atalanta

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Cagliari e Atalanta. Gasperini cambierà come sempre qualcosa per gestire le forze dopo gli ultimi match ravvicinati con Milan e Real Madrid. Pronto a tornare titolare Zappacosta. De Ketelaere potrebbe invece iniziare dalla panchina. Nel Cagliari ballottaggio fra Gaetano e Viola. Torna a disposizione Lapadula.

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Koussonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All. Gasperini

Foto: Twitter Atalanta