Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Atalanta

Alla Sardegna Arena domani si disputerà l’anticipo del sabato sera tra Cagliari e Atalanta, valido per la 12a giornata di Serie A 2021-22.

Scelte obbligate per Mazzarri in attacco: Pavoletti e Joao Pedro guidano i sardi. Davanti a Cragno linea a 4 con Zappa a destra, Godin e Carboni al centro e Lykogiannis a sinistra. A centrocampo Nández a destra, Strootman e Deiola al centro insieme a Marin.

Gasperini e i suoi vogliono mantenere il trend positivo in trasferta. In campo la formazione migliore possibile con Djimsiti, Demiral e Palomino davanti a Musso. In mediana De Roon tornerà a fare coppia con Freuler, conferme per Zappacosta e Maehle sugli esterni, Koopmeiners potrebbe partire dalla panchina. Più Pasalic che Malinovskyi sulla trequarti dal primo minuto. Ilicic è avvantaggiato su Muriel per giocare alle spalle di Zapata.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici: