Le ultimissime sulle probabili formazioni di Brighton-Roma

Domani alle 21:00 scenderanno in campo Brighton e Roma per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. De Rossi farà turnover a Brighton, vista la larga vittoria per 4-0 nella gara d’andata giocata all’Olimpico. Un dubbio a centrocampo tra Paredes e Cristante, l’argentino è in vantaggio. Assente Lukaku per un problema all’anca, ancora in dubbio Dybala: il tridente d’attacco inedito sarà composto da Baldanzi, Azmoun ed El Shaarawy.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck. All. De Zerbi

Foto: Instagram Roma