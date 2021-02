Le ultimissime sulle probabili formazioni di Braga-Roma

La Roma domani alle 18.55 scenderà in campo all’Estadio Municipal contro il Braga, match valido per i sedicesimi di finale di Europa League.

Fonseca arriva alla sfida senza Smalling e Kumbulla, con Ibanez non al meglio e Fazio e Jesus fuori lista. In porta potrebbe esserci spazio per il rientrato Mirante, in mediana Spinazzola va verso una nuova maglia da titolare e Bruno Peres potrebbe dare un po’ di riposo a Karsdorp. In avanti Edin Dzeko tornerà titolare a un mese dall’ultima volta: il derby del 15 gennaio.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Tormena, Viana, Sequeira; Esgaio, Al Musrati, Novais, Galeno; Piazon, Horta; Ruiz.

All. Carlos Carvalhal.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

All. Fonseca.

