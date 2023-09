Le ultimissime sulle probabili formazioni di Braga-Napoli

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Braga e Napoli per l’esordio in Champions League. Garcia cambia qualche pedina dopo il pari di Genova: in attacco spazio a Politano, che torna dal 1′ dopo il gol messo a segno proprio contro il Grifone, con Kvaratskhelia e Osimhen. In difesa possibile debutto di Natan. Sulla sinistra ballottaggio Mario Rui-Olivera.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; R. Horta, Pizzi, Bruma, Abel Ruiz. All.: Artur Jorge

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Garcia

Foto: Instagram Napoli