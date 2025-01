Le ultimissime sulle probabili formazioni di Braga-Lazio

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Braga e Lazio per l’ultima giornata della fase a campionato di Europa League. Già certa della promozione agli ottavi di finale la Lazio di Baroni, con l’allenatore che nella trasferta con il Braga dovrà fare i conti con le diverse assenze. Guendouzi, influenzato, mercoledì non si è allenato con la squadra e non dovrebbe partire per il Portogallo: vista l’emergenza è stato provato Gila in mediana accanto a Dele-Bashiru.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Gila, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Baroni.

BRAGA (3-4-2-1): Hornicek; Bambu, Oliveira, Niakaté; Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez; Horta, Gharbi; Ouazzani. All. Carvalhal.

Foto: Instagram Lazio