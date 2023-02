Le ultimissime sulle probabili formazioni di Braga-Fiorentina

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Braga e Fiorentina per la gara di andata del playoff di Conference League. Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Riccardo Sottil e Josip Brekalo rimasti a Firenze per recuperare la condizione fisica ottimale. Tra i pali confermato Terracciano, così come affermato dallo stesso tecnico in conferenza stampa. Milenkovic e Igor al centro della difesa, Biraghi a sinistra, mentre Terzic in vantaggio su Dodo a destra. A centrocampo ci saranno Bonaventura e Mandragora con Amrabat. Davanti sicuro del posto Nico Gonzalez, mentre Saponara e Jovic sono in vantaggio per completare il tridente.

BRAGA (4-4-2): Matheus; Gomez, Niakatè, Tormena, Sequeira; Medeiros, Racic, Al-Musrati, André Horta; Banza, Ruiz.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; González, Jovic, Saponara.

Foto: Instagram Fiorentina