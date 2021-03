Le ultimissime sulle probabili formazioni di Borussia Dortmund-Siviglia

Forte del 3-2 ottenuto all’andata al Ramón Sánchez Pizjuán, grazie alla doppietta di Haaland e al gol di Dahoud, il Borussia Dortmund questa sera ospiterà al Westfalenstadion il Siviglia per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Il tecnico dei tedeschi, Terzic, dovrà fare a meno degli indisponibili Akanji, Sancho, Schmelzer e Witsel e, pertanto, dovrebbe arretrare sulla linea dei difensori l’ex Juve Emre Can che dovrebbe, quindi, far coppia con Hummels. In dubbio la presenza di Guerreiro e Reyna. In avanti Reus e Hazard agiranno alle spalle di Haaland.

Fronte Siviglia, invece, l’unico indisponibile è Aleix Vidal. L’ex atalantino Gómez dovrebbe partire dal primo minuto e comporre insieme a Ocampos e Rakitić il terzetto di trequartisti alle spalle di En-Nesyri.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Dortmund (4-3-3): Hitz; Meunier, Can, Hummels, Schulz; Delaney, Bellingham, Dahoud; Reus, Hazard, Haaland. All. Terzic

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando; Ocampos, Rakitić, Gómez; En-Nesyri. All. Lopetegui

Foto: Dortmund