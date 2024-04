Le ultimissime sulle probabili formazioni di Borussia Dortmund-PSG

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain per la gara di andata delle semifinali di Champions League. Luis Enrique verso la conferma dell’attacco che ha eliminato il Barcellona, con Dembélé e Barcola a sostegno di Mbappé centravanti. Donnarumma ritorna tra i pali, Skriniar ancora in panchina. I padroni di casa recuperano gli acciaccati Hummels e Maatsen, sulla destra c’è Adeyemi (è favorito su Bynoe-Gittens).

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen; Emre Can; Adeyemi, Sabitzer, Brandt, Sancho; Fullkrug. All. Terzic

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique

Foto: Instagram Dortmund