Le ultimissime sulle probabili formazioni di Borussia Dortmund-Milan

Domani alle 21 scenderanno in campo Borussia Dortmund e Milan per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Pioli è alle prese con gli infortuni di Loftus-Cheek, Krunic e Bennacer, a centrocampo ci saranno Musah, Reijnders e Pobega. In difesa assente Kalulu, torna Thiaw dopo aver riposato contro la Lazio. Confermato, invece, il tridente offensivo formato da Leao-Giroud-Pulisic. Nel Dortmund tornano diversi titolari che avevano riposato contro l’Hoffenheim, tra questi c’è anche l’ex Juventus Emre Can.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen. All.: Terzic

Foto: Twitter Milan