Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Shakhtar

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Bologna e Shakhtar per la prima giornata della nuova Champions League. Italiano dovrebbe confermare il suo solito 4-2-3-1, con Skorupski tra i pali. Difesa a quattro con Posch e Miranda sulle corsie, Lucumì al posto di Casale in coppia con Beukema. A centrocampo nessun dubbio su Freuler e Aebischer, mentre sulla trequarti dovrebbe esserci Fabbian. Orsolini a destra e Ndoyea sinistra, a sostegno dell’unica punta che dovrebbe essere Santi Castro (in vantaggio su Dallinga).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano

SHAKHTAR (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Azarovi; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Pedrinho, Sikan, Kevin

