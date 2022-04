Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Sampdoria

Attesa per domani alle 20:45, Bologna-Sampdoria chiuderà la trentaduesima giornata di campionato. Complice l’indisponibilità di De Silvestri, è ragionevole ipotizzare – per i felsinei – la conferma dello spostamento di Hickey a destra, con Dijks a sinistra. Lottano Barrow e Orsolini per un posto accanto ad Arnautovic.

Giampaolo dovrà decidere tra Yoshida e Ferrari per il secondo centrale difensivo. Candreva ancora mezzala, mentre Sensi dovrebbe agire da trequartista, con Sabiri accanto a uno tra Caputo e Quagliarella.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebishcer, Schouten, Svanberg, Dijks; Barrow, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Dominguez, Vignato, Soriano, Falcinelli, Orsolini, Sansone.

Allenatore: Miroslav Tanjga.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Sabiri, Caputo.

A disposizione: Falcone, Ravaglia, Augello, Yoshida, Conti, Ekdal, Askildsen, Vieira, Magnani, Trimboli, Supryaga, Quagliarella.

Allenatore: Marco Giampaolo.

Foto: Twitter Bologna