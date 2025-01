Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Roma

Alle 18, domani, la Roma va in scena a Bologna al Dall’Ara.

In casa emiliana, mancherà per squalifica Pobega. Accanto a Freuler possibile anche l’opzione Ferguson. Tanta concorrenza in attacco: Dallinga-Castro in ballottaggio. Torna Ndoye, per adesso Orsolini però sembra in vantaggio. In difesa ballottaggio Holm-De Silvestri sulla destra. Miranda confermatissimo sul versante mancino.

In casa Roma, Ranieri dovrebbe schierare un 3-4-2-1. In difesa Hummels resta affiancato da Mancini e Ndicka. Dybala e Pellegrini trequartisti alle spalle di Dovbyk. A centrocampo ci saranno Saelemaekers, Paredes, Koné e Angelino, con Pisilli che parte dalla panchina.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri