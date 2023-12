Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Roma

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Bologna e Roma per la sedicesima giornata di Serie A. Emergenza in attacco per Mourinho: non ci saranno lo squalificato Lukaku e gli infortunati Dybala, Aouar. Spazio a Belotti con El Shaarawy, torna dal 1′ anche Spinazzola. Nel Bologna prende forza l’ipotesi Lucumì al centro dell’attacco. Se il colombiano dovesse giocare, l’ex Calafiori si sposterebbe sulla fascia sinistra. A centrocampo ancora favorita la coppia Moro-Freuler come a Salerno, ma il primo resta in ballottaggio con Fabbian. Alle spalle di Zirzkee ci saranno Ndoye, Ferguson e Saelemaekers. Orsolini ancora indisponibile, ma si avvicina il suo rientro

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Motta

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy. All.: Mourinho

Foto: Twitter Roma