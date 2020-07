Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Napoli

Bologna e Napoli si sfideranno all’Dall’Ara ed entrambe arrivano alla partita con un 2-2 nella scorsa giornata. Il Napoli ha pareggiato in casa contro il Milan, mentre il Bologna si è fatto rimontare due gol dal Parma nel derby emiliano. Nei padroni di casa vista l’assenza di Bani, spazio per Tomiyasu. Maglia da titolare certa per il solito Palacio, in avanti invece ballottaggio tra Sansone e Barrow con il secondo in lieve vantaggio. Nel Napoli torna in porta Meret, a centrocampo invece spazio per Allan e Demme mentre in attacco riposa Mertens per far spazio a Milik.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Foto: profilo twitter Bologna