Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Monza

Il posticipo serale del sabato vede in campo Bologna e Monza, due sorprese della Serie A, con in palio 3 punti anche per la corsa Champions.

In casa Bologna, squalificato Saelemaekers, Motta è orientato ad avanzare Ndoye sulla trequarti con Orsolini e Ferguson a sostegno di Zirkzee, in mezzo più Aebischer di Fabbian. L’alternativa è entrambi in campo con l’ex Basilea inizialmente in panchina. Pochissime chance di vedere dal primo minuto Karlsson.

Monza senza Mota infortunato, maglia da titolare per Maldini. Torna dalla squalifica capitan Pessina.

Queste le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marí, Izzo, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, Maldini, Zerbin; Djuric. All. Palladino.

Foto: twitter Bologna