Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Lille

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Bologna e Lille per la quinta giornata di Champions League. Ballottaggio in attacco tra Dallinga e Castro. Dubbio anche sulla trequarti: Odgaard favorito su Fabbian o Urbanski. In difesa Lykogiannis a sinistra con Pobega a centrocampo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakitè, Alexsandro, Gudmundsson; Bouaddi, André; Zhegrova, Cabella, Bakker; David. All. Genesio

Foto: Instagram Bologna