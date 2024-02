Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Bologna

Il lunch match di domani vede in campo Lazio e Bologna, una sfida dal sapore di Europa.

Per la Lazio, consueto 4.3.3 per Sarri. Patric ha recuperato ed è favorito su Casale per un posto al centro dalla difesa al fianco di Gila. Assenti per squalifica Vecino e Romagnoli: a centrocampo confermato Cataldi con Guendouzi e Luis Alberto ai fianchi. In attacco giocheranno Isaksen e Felipe Anderson, con Immobile in vantaggio su Castellanos al centro del tridente.

In casa Bologna, Motta dovrà fare a meno di Freuler per squalifica. Pronto Fabbian in mediana. In porta confermato Ravaglia, in difesa solito ballottaggio tra Buekema e Lucumì al fianco di Calafiori. Sulla trequarti Ndoye e Saelemaekers si giocano una maglia alle spalle di Zirzkee, con Orsolini e Ferguson intoccabili.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirzkee. All.: Motta