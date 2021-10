Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Lazio

Al Dall’Ara la gara domenicale delle 12.30 vedrà affrontarsi Bologna e Lazio per la 7a giornata di Serie A 2021-22.

Mihajlovic ha provato la difesa a tre con Theate, Medel e Soumaoro, convocato dopo la falsa positività al Covid-19. Confermato Hickey sulla sinistra, non convocato Dijks per un lieve stato influenzale. Indisponibili Schouten e Kingsley.

Sarri ha perso Immobile per il fastidio muscolare riscontrato in Europa League, c’è Muriqi al centro del tridente con Felipe Anderson e Pedro sugli esterni. Resta vivo il ballottaggio Marusic-Lazzari sulla destra, Luiz Felipe è insidiato da Patric al fianco di capitan Acerbi al centro della difesa.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Soriano, Svanberg, Hickey; Arnautovic, Barrow.

All. Mihajlovic.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro.

All. Sarri.

Foto: Twitter Bologna