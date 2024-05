Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Juventus

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Bologna e Juventus per la trentasettesima giornata di Serie A. Thiago Motta dovrà rinunciare all’infortunato Zirkzee e lo sostituirà con Odgaard, ma non mancano i ballottaggi sulla trequarti. Dall’altra parte siederà in panchina Paolo Montero, traghettatore in questo finale di stagione dopo l’esonero di Allegri: l’uruguaiano dovrebbe confermare la difesa a 3 e riproporre la coppia d’attacco Chiesa-Vlahovic.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Urbanski, Saelemaekers; Odgaard. All. Thiago Motta

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Vlahovic. All. Montero

Foto: instagram Bologna