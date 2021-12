Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Juventus

Domani alle 18 al Dall’Ara il Bologna ospita la Juventus, gara valida per la 18a giornata di Serie A 2021-22.

Mihajlovic recupera Skorupski e Arnautovic dagli acciacchi, torna anche Nico Dominguez che ha scontato la squalifica con l’assenza nell’ultima trasferta di Torino.

In mediana si riforma dunque la coppia Dominguez-Svanberg, sulle fasce maglie per De Silvestri e Hickey. In avanti Soriano tornerà al fianco di Barrow, a supporto di Arnautovic.

Allegri non potrà contare su Dybala, Chiesa e Danilo, ma ritrova McKennie e Kulusevski. Davanti a Szczesny ci saranno Cuadrado e Pellegrini sulle fasce, Bonucci e De Ligt centrali; davanti alla difesa il tandem Bentancur-Locatelli e McKennie leggermente più avanzato per supportare la punta Morata. Sugli esterni Bernardeschi e Kean.