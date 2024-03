Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Inter

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Bologna e Inter per la ventottesima giornata di Serie A. L’allenatore nerazzurro ritrova Acerbi e Calhanoglu dal 1′. Bisseck si candida a una maglia da titolare al posto di Pavard, così come Carlos Augusto al posto di Dimarco. Davanti possibile turno di riposo per Lautaro, con Sanchez in vantaggio su Arnautovic per fare coppia con Thuram. Thiago Motta col ballottaggio Fabbian-Aebischer.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Fabbian, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. All. Inzaghi

Foto: sito Inter