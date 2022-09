Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

Domani alle 15 scenderanno in campo Bologna e Fiorentina per la sesta giornata di Serie A. Il tecnico della Primavera rossoblù, Luca Vigiani, che per questa gara sarà alla guida della prima squadra, dovrà fare a meno anche di Dominguez e Sansone. In difesa ballottaggio tra Posch e Bonfiazi per una maglia dal primo minuto, assieme a Medel e Lucumí. A centrocampo, insieme a Soriano e Schouten dovrebbe esserci Aebischer, mentre sugli esterni De Silvestri e Lykogiannis. Davanti Orsolini e Arnautovic (nonostante qualche acciacco) potrebbero tornare a guidare insieme l’offensiva del Bologna. Nei viola, invece, Terracciano si si riprende il posto in mezzo ai pali. Davanti a lui Venuti potrebbe avere la meglio su Dodo, mentre sulla corsia opposta ci sarà Biraghi. Out Milenkovic, saranno Igor e Martinez a formare la coppia centrale di difesa. A centrocampo ballottaggio Bonaventura e Barak sono in vantaggio su Maleh, nessun dubbio su Amrabat. In attacco per la fascia destra dell’attacco è pronto Kouame. A sinistra Sottil, come numero nove più Jovic di Cabral.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Lucumí; De Silvestri, Soriano, Aebischer, Schouten, Lykogiannis; Orsolini, Arnautovic.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouame, Jovic, Sottil.

Foto: Fiorentina Twitter