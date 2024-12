Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Bologna e Fiorentina per la sedicesima giornata di Serie A. I felsinei dovranno fare a meno di Miranda, Italiano proporrà Lykogiannis al suo posto (ma resta viva la candidatura di De Silvestri), con Holm a destra e la coppia centrale formata da Beukema e Lucumì. In porta Skorupski parte favorito rispetto a Ravaglia. Mediana composta da Pobega (in leggero vantaggio su Moro) e Freuler. Trequarti composta da Odgaard e Ndoye e uno tra Dominguez e Karlsson. In attacco è intoccabile Castro. Raffaele Palladino se la giocherà con un modulo speculare, il 4-2-3-1, partendo dalla certezze De Gea tra i pali. Linea difensiva formata da Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens, protetta da Adli e Cataldi. Alle spalle di Kean potrebbero vedersi sia Beltran che Gudmundsson (in vantaggio su Sottil).

BOLOGNA (4-2-3-1) Skorupski; Holm; Beukema; Lucumì; Lykogiannis; Pobega; Freuler; Ndoye; Dominguez; Odgaard; Castro.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò; Comuzzo; Ranieri; Gosens; Adli; Cataldi; Colpani: Gudmundsson; Beltran; Kean.

Foto: Instagram Bologna