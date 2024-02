Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

Domani alle 19 scenderanno in campo Bologna e Fiorentina per il recupero della ventunesima giornata di Serie A. Gli emiliani potrebbero rinunciare dal 1′ a Riccardo Calafiori, uscito dal campo contro il Lecce anzitempo per una botta al ginocchio. Nel caso è pronto Lucumì. A centrocampo rientra Michel Aebischer dalla squalifica: lo svizzero occuperà il suo posto lì nel mezzo accanto a Freuler. Verso la conferma il trio a supporto di Zirkzee, ovvero Orsolini-Ferguson-Saelemaekers. L’innesto del Gallo Belotti sta dando linfa vitale all’attacco viola, così come il ritorno di Nico Gonzalez. In questo momento sono loro due gli intoccabili del reparto avanzato, con due ballottaggi per gli altri due posti: Ikoné–Sottil e Bonaventura-Beltran. Potrebbe tornare Arthur in cabina di regia al fianco di Duncan, così come in difesa sulla destra Faraoni. Con Martinez Quarta squalificato, ci sarà Ranieri al fianco di Milenkovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Belotti. All. Italiano

Foto: instagram Bologna