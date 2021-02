Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Benevento

Con l’anticipo del venerdì sera del Dall’Ara tra Bologna e Benevento si apre la 22a giornata di Serie A 2020-21.

Per Mihajlovic niente da fare per i soliti Faragò, Medel e Santander, tutti ancora indisponibili. I due mediani saranno Schouten e Dominguez, out per squalifica Svanberg. Orsolini non è al meglio quindi a destra potrebbe rivedersi Olsen, sull’altra fascia per un posto è bagarre tra Sansone, Vignato e Palacio.

Per Inzaghi l’unico infortunato è Letizia. Ballottaggio dietro tra Caldirola e Tuia, a centrocampo ci saranno Viola, Schiattarella e Hetemaj, date le squalifiche di Ionita e Improta. In attacco il nuovo acquisto Gaich contende la maglia a Lapadula, a supporto Caprari e uno tra Insigne e Sau. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez ; Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

All. Mihajlovic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Insigne (Sau), Caprari; Lapadula.

All. Inzaghi.

Foto: Twitter Bologna