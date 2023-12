Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Atalanta

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Bologna e Atalanta per la diciassettesima giornata di Serie A. Thiago Motta riparte dal ballotttaggio tra Skorupski e Ravaglia, con l’italiano che potrebbe mantenere la magia da titolare dietro a Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen. A centrocampo ci saranno Moro e Freuler, mentre dietro al solito Zirkzee ci saranno Saelemaekers, Ferguson e Ndoye. Ma attenzione a Orsolini. Gasperini dovrebbe ripartire con il tridente difensivo Scalvini–Djimsiti–Kolasinac. Nel centrocampo a quattro, invece, dovrebbero esserci Zappacosta, De Roon, Ederson e Ruggeri, mentre la coppia di attacco potrebbe essere formata da Lookman e Muriel (in vantaggio su De Ketelaere). Dietro di loro Koopmeiners unico trequartista.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Muriel. All. Gasperini

Foto: sito Bologna