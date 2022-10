Le ultimissime sulle probabili formazioni di Betis Siviglia-Roma

La Roma scende in campo a Siviglia per provare a riscattare la sconfitta dell’andata, e raddrizzare un girone complicato.

In casa Roma, tante assenze, Mourinho si affida ad Abraham in avanti, supportato da Pellegrini ed El Shaarawy.

Per il Betis, 4-2-3-1, con Iglesias unico terminale offensivo.

Queste le probabili formazioni:

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Edgar, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Canales, Rodri, Henrique; Iglesias.

Allenatore: Pellegrini.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

Foto: twitter Roma