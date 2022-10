Le ultimissime sulle probabili formazioni di Benfica-Juventus

La Juve si gioca tantissimo a Lisbona, allo Stadio Da Luz, contro il Benfica. I bianconeri devono vincere e sperare poi nel passo falso dei portoghesi l’ultima giornata per provare a qualificarsi.

Allegri ha le scelte quasi contate e potrebbe giocare come con l’Empoli con Danilo e Alex Sandro braccetti di difesa. Si va verso un 3-5-2, con Milik e Vlahovic in attacco.

In casa del Benfica, probabile 4-2-3-1, con Ramos unica punta.

Queste le probabili formazioni: