Le ultimissime sulle probabili formazioni di Benfica-Inter

L’Inter si gioca il primo atto dei quarti di finale di Champions League in casa del Benfica. Una gara importante per il finale di stagione dei nerazzurri, reduci da un periodo poco brillante.

In casa Benfica, probabile 4-2-3-1 per i portoghesi. Emergenza difesa per i padroni di casa. Otamendi è squalificato, Morato giocherà al centro con Antonio Silva. A destra gioca Gilberto visto il lungo infortunio a Bah. In avanti Aursnes e Joao Mario esterni, con Rafa Silva trequartista dietro Ramos

In casa Inter, consueto 3-5-2 per Inzaghi. Tornano titolari Bastoni, Brozovic, Dimarco e Lautaro che a Salerno partivano dalla panchina. Dzeko è favorito su Lukaku per affiancare Lautaro. Sulla corsia di destra ballottaggio Dumfries favorito. Ancora out Skriniar e Calhanoglu.

Queste le probabili formazioni:

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Morato, Antonio Silva, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.