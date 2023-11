Le ultimissime sulle probabili formazioni di Benfica-Inter

Domani alle 21 scenderanno in campo Benfica e Inter per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Con la qualificazione già acquisita, ampio turnover per Simone Inzaghi. A partire dalla porta dove ci sarà l’esordio di Audero. In difesa troverà spazio Bisseck come braccetto di destra, mentre Darmian scalerà sull’esterno di centrocampo dopo il forfait di Dumfries. Reparto centrale che sarà formato da Frattesi, Asllani e Klaassen. Cambio anche in attacco, con dal 1′ la coppia Sanchez-Arnautovic

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic. All. Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Neves, Florentino; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengstedt . All. Schmidt

Foto: sito Inter