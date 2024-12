Le ultimissime sulle probabili formazioni di Benfica-Bologna

Alle 21 domani il Bologna sarà ospite del Benfica nel catino del Da Luz a Lisbona.

In casa portoghese, possibile 4-3-3 per Lage. Tridente offensivo affidato a Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu.

Per il Bologna, Italiano non ha Orsolini dopo l’infortunio in Coppa Italia. Al suo posto Iling-Junior, con Ndoye a destra e Pobega trequartista. Dallinga dovrebbe essere titolare al centro dell’attacco. A centrocampo, spazio a Moro e Freuler. Emergenza a sinistra in difesa con Miranda e Lykogiannis infortunati. Giocherà Holm a destra e Posch a sinistra

Queste le probabili formazioni: