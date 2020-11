Le ultimissime sulle probabili formazioni di Benevento-Spezia

Sfida salvezza tra neo promosse allo stadio Vigorito alle ore 18.00, quella che vedrà sfidarsi domani Benevento e Spezia. I sanniti sono reduci da 3 sconfitte di fila e vogliono tornare a fare punti contro una diretta concorrente per la salvezza.

Filippo Inzaghi deve fare i conti con l’emergenza in attacco. Il reparto offensivo della formazione sannita è privo dello squalificato Caprari, espulso contro il Verona, e dell’infortunato Iago Falque. Si va verso la presenza dal primo minuto di Insigne e Sau alle spalle di Lapadula.

In casa Spezia molte le assenze per Italiano. Oltre a Galabinov, Zoet, Mastinu, Erlic, Sala, Camparo, Ramos, Mattiello e Capradossi, mister Italiano perde anche Verde e Bartolomei in vista della trasferta di Benevento. Ballottaggio tra Gyasi e Agudelo per il tridente offensivo.

Queste le formazioni probabili:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Sau; Lapadula. All. Inzaghi F.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Deiola, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano.

