Le ultimissime sulle probabili formazioni di Benevento-Sassuolo

La 30a giornata di Serie A si chiude con il Monday Night, la gara del Vigorito tra Benevento e Sassuolo.

In casa sannita, possibile il ritorno di Letizia a destra a scapito di Depaoli e il ritorno della difesa a quattro. In avanti scalpita Caprari per tornare titolare: insieme a lui potrebbe essere rilanciato anche Iago Falque alle spalle di Lapadula. A centrocampo Hetemaj, Schiattarella e Ionita.

Per il Sassuolo, dopo la sconfitta di San Siro, De Zerbi, che non avrà lo squalificato Traore, potrà schierare nuovamente Locatelli e Ferrari, oltre a Muldur (titolare a destra) e Defrel (in panchina). Niente da fare invece per il recupero di Caputo e Berardi, che al momento restano indisponibili.

Queste le probabili formazioni:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Gaich; Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Haraslin, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi.

Foto: Sito Benevento