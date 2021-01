Le ultimissime sulle probabili formazioni di Benevento-Atalanta

Ecco le probabili formazioni della gara che aprirà il diciassettesimo turno di Serie A 2020-21, alle 15.00 al Vigorito si gioca Benevento-Atalanta.

Per Inzaghi c’è il ballottaggio Sau-Caprari in attacco, quest’ultimo è leggermente favorito. Gasperini deve rinunciare ancora a Pasalic, in avanti fiducia alla consolidata coppia Ilicic-Zapata, Pessina agirà alle loro spalle.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

All. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

All.Gasperini.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta