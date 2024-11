Le ultimissime sulle probabili formazioni di Belgio-Italia

L’Italia, alle 20.45, sfiderà il Belgio per la gara di Nations League.

Per il Belgio, davanti torna a disposizione Lukaku che sarà titolare, alle sue spalle Bakayoko, Trossard, De Cuyper. Out De Bruyne.

Per l’Italia, ancora difesa a 3 per gli azzurri con Buongiorno al centro, Bastoni sinistra e Di lorenzo a destra. Davanti alla difesa spazio a Rovella, con Barella che agirà da trequartista. In attacco Retegui.

Queste le probabili formazioni:

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, Castagne; Mangala, Onana; Bakayoko, Trossard, De Cuyper; Lukaku. CT. Tedesco

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. Ct. Spalletti

Foto: twitter Italia