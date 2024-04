Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bayern Monaco-Real Madrid

Torna la Champions League, con l’andata delle semifinali. Domani in scena all’Allianz Arena un grande classico del calcio europeo, tra Bayern Monaco e Real Madrid.

In casa Bayern, possibile 4-2-3-1 per Tuchel. In difesa c’è Kim a fare coppia con Dier, quest’ultimo in ballottaggio con Upamecano. A centrocampo consolidata la diga Laimer-Goretzka. Esterni in difesa Kimmich a destra e Mazraoui a sinistra. In attacco non si cambia: Kane riferimento più avanzato con Sané, Musiala e Guerreiro alle spalle.

In casa Real Madrid, possibile 4-4-2 per Ancelotti, che dovrà fare a meno dello squalificato Carvajal, gioca Vazquez. Nacho in difesa, Tchouameni a centrocampo, altrimenti, il francese da centrale e Camavinga con Kroos; Militao in panchina non ancora al 100%.

Queste le probabili formazioni:

BAYERN MONACO: Neuer; Kimmich, Kim, Dier, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Guerreiro; Kane. All. Tuchel

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; L. Vazquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Tchouameni, Rodrygo; Bellingham, Vinícius. All. Ancelotti

Foto: twitter Bayern