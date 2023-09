Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bayern Monaco-Manchester United

Questa sera alle ore 21:00 all’Allianz Arena di Monaco andrà in scena il primo super big match di questa Champions League. Si affronteranno, infatti, il Bayern Monaco di Thomas Tuchel e il Manchester United di Erik Ten Hag. L’allenatore tedesco vuole subito partire bene e, per farlo, dovrebbe confermare gli stessi 11 che hanno pareggiato in casa contro la capolista Bayer Leverkusen. Lo United, invece, deve assolutamente ripartire dopo la brutta sconfitta contro il Brighton e vorrebbe fare uno sgambetto ai tedeschi e partire col piede giusto.

Di seguito le probabili scelte dei due allenatori:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Muller, Gnabry; Kane.

All.: Tuchel.

MANCHESTER UNITED (4-3-1-2): Onana; Dalot, Lindelof, Martinez, Reguilon; Eriksen, Casemiro, McTominay; Bruno Fernandes; Hojlund, Rashford.

All.: Ten Hag

Foto: Instagram Manchester United