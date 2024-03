Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bayern Monaco-Lazio

La Lazio si gioca una fetta importante di stagione, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League in casa del Bayern Monaco.

In casa Bayern, Tuchel non ha grossi dubbi su quello che sarà l’11 titolare contro i biancocelesti. Tra i pali Neuer, al centro della difesa due ex Serie A, De Ligt e Kim, Davies torna a sinistra. a destra Kimmich, Pavlovic e Goretzka in mediana, sulla trequarti dovrebbe giocare Sanè, ma Tel è pronto come alternativa, insieme a Muller e Musiala, in attacco ovviamente Harry Kane.

In casa Lazio, consueto 4-3-3- per Sarri. Out Patric in difesa, al fianco di Romagnoli spazio a Gila: da terzini agiranno Marusic a destra e Hysaj sul versante opposto. A cemtrocampo ballottaggio tra Cataldi e Vecino, ma dovrebbe spuntarla l’italiano. Non ci sarà Rovella. In atatcco, Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile.

Queste le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sane, Müller, Musiala; Kane. All. Tuchel

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Foto: twitter Bayern