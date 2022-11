Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bayern Monaco-Inter

Si conclude la fase a gironi della Champions League con la gara tra Bayern Monaco e Inter, ininfluente per la classifica, con entramne qualificate, ma molto importante per il prestigio europeo.

Occasione per Inzaghi di fare turnover in vista della gara con la Juve di domenica.

In difesa probabile riposoper Srkiniar e Bastoni, giocano Darmian e Acerbi come braccetti. Acentrocampo Mkhitaryan favorito su Gagliardini, con Barella e Asllani sicuri del posto e Calhanoglu preservato in chiave Juve. Sugli esterni chance per Bellanova a destra e Gosens a sinistra. In attacco out Lukaku, c’è Correa, con lui probabile Lautaro, ma non sono escluse sorprese.