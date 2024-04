Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bayern Monaco-Arsenal

Dopo il pareggio di Londra all’andata, Bayern Monaco e Arsenal si giocano un posto in semifinale di Champions all’Allianz Arena.

In casa Bayern, Tuchel va verso un 4-2-3-1. Squalificato Alphonso Davies, che non ci sarà nella gara di ritorno, al suo posto sulla corsia di sinistra c’è Guerreiro, favorito su Mazraoui. Problema anche per Gnabry: Musiala prenderà il suo posto con Muller che agirà sulla trequarti alle spalle di Harry Kane.

In casa Arsenal, modulo a specchio per Arteta (4-2-3-1). Nel ruolo di terzino sinistro, Tomiyasu è in vantaggio su Zinchenko e Kiwior. A centrocampo spazio alla coppia Jorginho-Rice. Nel tridente offensivo alle spalle di Havertz Martinelli in vantaggio rispetto a Gabriel Jesus come esterno sinistro, insieme a Odegaard e Martinelli.

Queste le probabili formazioni:

BAYERN (4-2-3-1),Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane. All. Tuchel

ARSENAL (4-2-3-1), Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Rice, Jorginho; Saka, Ødegaard, Martinelli; Havertz. All. Arteta

Foto: sito Bayern