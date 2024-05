Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Bayer Leverkusen e Roma per la gara di ritorno delle semifinali di Europa League. Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare accusato contro la Juve, ma il ballottaggio con Baldanzi sarà sciolto solo dalle formazioni ufficiali. Lukaku ed El Shaarawy completeranno il reparto offensivo giallorosso.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz. All. Xabi Alonso

Foto: Instagram Roma