Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Milan

Dopo il ko con il Liverpool all’esordio in Champions, il Milan fa visita alla Bayarena, in casa del Bayer Leverkusen campione di Germania.

I tedeschi vogliono continuare la loro striscia vincente, dopo la vittoria dell’esordio. Xabi Alonso dovrebbe andare per un 3-4-2-1. In difesa dovrebbero partire dall’inizio Hincapié, Tah e Tapsoba. Sulle fasce spazio a Frimpong e Grimaldo Wirtz e Terrier agiranno a supporto di Boniface.

In casa Milan, l’11 visto nel derby e con il Lecce dovrebbe essere confermato. Unico cambio e dubbio per Fonseca è Morata, non al meglio, che non dovrebbe essere rischiaro, almeno dall’inizio. Al suo posto Loftus-Cheek. Per il resto solito schieramento, con Leao, Pulisic e appunto Loftus-Cheek alle spalle di Abraham.

Queste le probabili formazioni:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Hincapié, Tah, Tapsoba; Grimaldo, Andrich, Xhaka, Frimpong; Wirtz, Terrier; Boniface. All. Xabi Alonso

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca

