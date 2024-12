Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Inter

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Bayer Leverkusen e Inter per la sesta giornata di Champions League. Inzaghi che potrebbe cambiare molto rispetto all’undici scelto in campionato. In porta confermato Sommer con Bisseck, De Vrij e Bastoni che dovrebbero comporre il terzetto difensivo. Sugli esterni spazio a Darmian al posto di Dumfries, non al meglio e Dimarco dovrebbe lasciare il posto a Carlos Augusto. Cambi anche a centrocampo con Frattesi e Zielinski a comporre la mediana assieme a Calhanoglu. Fuori anche Lautaro Martinez: al suo posto potrebbe trovare spazio Taremi al fianco di Thuram.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Alex Grimaldo; Tella, Palacios; Wirtz. All. Xabi Alonso.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All: Simone Inzaghi

Foto: Instagram Inter